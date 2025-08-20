12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 15:53

П’ятьох дітей евакуювали з Андріївки на Донеччині, яка постійно під обстрілами дронів

20 серпня 2025, 15:53
Фото: Національна поліція України
Рятувальники продовжують евакуацію мешканців прифронтових сіл Донеччині, забезпечуючи безпечний проїзд навіть під обстрілами БпЛА

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Андріївці Краматорського району п’ятеро дітей були евакуйовані рятувальниками "Білих янголів". Село розташоване менш ніж за 10 км від лінії бойових дій і щодня потрапляє під обстріли ворожих дронів.

Вулиці практично порожні – місцеві жителі ховаються від атак БпЛА, які можуть влучати у все живе. Єдиний безпечний шлях евакуації організовують поліцейські на броньованих автомобілях, оснащених антидроновим обладнанням.

Під час виїзду рятувальники вдягають дітей у захисні костюми та дарують їм іграшкових зайців, аби пом’якшити стрес від небезпечної подорожі. Цей традиційний ритуал допомагає маленьким пасажирам легше пережити загрозливу ситуацію.

Окрім дітей, екіпаж "Білих янголів" евакуював літнє подружжя, чоловік якого має інвалідність. Вони вирішили залишити село після того, як снаряд влучив у сусідній будинок, створивши безпосередню загрозу їхньому життю.

Раніше повідомлялося, Харківщина отримала нові ліки та медичне обладнання завдяки міжнародній підтримці. Представники обласної військової адміністрації зустрілися з партнерами благодійного фонду "Ященко" для координації допомоги.

евакуація війна обстріли діти Донецька область лінія фронту
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
07 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
