Фото: Національна поліція України

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців прифронтових сіл Донеччині, забезпечуючи безпечний проїзд навіть під обстрілами БпЛА

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Андріївці Краматорського району п’ятеро дітей були евакуйовані рятувальниками "Білих янголів". Село розташоване менш ніж за 10 км від лінії бойових дій і щодня потрапляє під обстріли ворожих дронів.

Вулиці практично порожні – місцеві жителі ховаються від атак БпЛА, які можуть влучати у все живе. Єдиний безпечний шлях евакуації організовують поліцейські на броньованих автомобілях, оснащених антидроновим обладнанням.

Під час виїзду рятувальники вдягають дітей у захисні костюми та дарують їм іграшкових зайців, аби пом’якшити стрес від небезпечної подорожі. Цей традиційний ритуал допомагає маленьким пасажирам легше пережити загрозливу ситуацію.

Окрім дітей, екіпаж "Білих янголів" евакуював літнє подружжя, чоловік якого має інвалідність. Вони вирішили залишити село після того, як снаряд влучив у сусідній будинок, створивши безпосередню загрозу їхньому життю.

