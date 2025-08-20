Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В области продолжаются атаки вражеских дронов, которые приводят к гибели людей и разрушению зданий

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Межевской громаде Синельниковского района зафиксирована новая атака беспилотником. Вражеский FPV-дрон попал в легковой автомобиль. В результате удара погиб 62-летний мужчина.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал, что накануне вечером агрессор атаковал Павлоград. В результате вражеской атаки возник пожар на территории транспортного предприятия. Несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших.

Не прекращались обстрелы и Никопольского района. Под ударами FPV-дронов и артиллерии оказались Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады. В результате атаки там погиб один человек, еще одна женщина 82 лет получила ранения и находится на амбулаторном лечении. Также поврежден многоэтажный, два частных дома и пожарный автомобиль.

Кроме того, беспилотник врага попал по Брагиновской громаде того же района. Там повреждены три частных домовладения, однако обошлось без жертв. В Воздушном командовании сообщили, что силы ПВО области сбили четыре вражеских дрона.

