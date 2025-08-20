12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 14:57

Враг атаковал автомобиль FPV-дроном на Днепропетровщине: погиб 62-летний мужчина

20 августа 2025, 14:57
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

В области продолжаются атаки вражеских дронов, которые приводят к гибели людей и разрушению зданий

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Межевской громаде Синельниковского района зафиксирована новая атака беспилотником. Вражеский FPV-дрон попал в легковой автомобиль. В результате удара погиб 62-летний мужчина.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал, что накануне вечером агрессор атаковал Павлоград. В результате вражеской атаки возник пожар на территории транспортного предприятия. Несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших.

Не прекращались обстрелы и Никопольского района. Под ударами FPV-дронов и артиллерии оказались Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады. В результате атаки там погиб один человек, еще одна женщина 82 лет получила ранения и находится на амбулаторном лечении. Также поврежден многоэтажный, два частных дома и пожарный автомобиль.

Кроме того, беспилотник врага попал по Брагиновской громаде того же района. Там повреждены три частных домовладения, однако обошлось без жертв. В Воздушном командовании сообщили, что силы ПВО области сбили четыре вражеских дрона.

Ранее сообщалось, в Никополе Днепропетровской области во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел. В ГСЧС обнародовали фото последствий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрелы Межевская громада Никополь погибший война Синельниково
На Запорожье за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов
20 августа 2025, 14:29
Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина
20 августа 2025, 12:58
Атака на Ахтырку: уже 14 пострадавших, среди которых семья с тремя детьми
20 августа 2025, 11:25
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Instagram заблокировал профиль популярной блоггерки Симбочки за рекламу казино
20 августа 2025, 15:33
В Черкасской области разоблачен начальник надлесничества на вымогательстве "дани" из подчиненных лесничих
20 августа 2025, 15:14
Уплата штрафа за непостановку на военный учет по новому адресу доступна в Резерв+: пошаговая инструкция
20 августа 2025, 15:01
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
20 августа 2025, 14:59
Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Госспецсвязи начал служить в Силах обороны
20 августа 2025, 14:33
В Днепре обнаружили растрату более 42 млн грн на медиауслугах для горсовета
20 августа 2025, 14:33
На Запорожье за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов
20 августа 2025, 14:29
С 1 октября цены на горючее в Украине могут подорожать на 3–5 грн за литр
20 августа 2025, 14:13
Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину
20 августа 2025, 14:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »