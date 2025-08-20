Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина

Фото: Национальная полиция

В результате вражеской атаки FPV-дроном 20 августа на Харьковщине погибли двое мирных жителей – 70-летний мужчина и его 71-летняя сожительница

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что российские военные около 08:30 ударили беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 "Славута". Трагедия произошла на автодороге вблизи села Петровка Золочевского общества.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту атаки начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, на прошлой неделе россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсонской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Впоследствии кафиры повторно обстреляли место атаки в Херсонской области. Были ранены трое полицейских.