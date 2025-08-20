Фото: ГСЧС Запорожье

За прошедшие сутки в Запорожской области произошло 23 возгорания сухой растительности, шесть из которых вызваны вражескими обстрелами – преимущественно в Пологовском районе

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате пожаров огнем повреждено более 4,5 га природной среды.

Наибольшее воспламенение произошло в Запорожском районе: на открытой территории горела сухая трава на площади 1,5 га.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось локализовать и предотвратить его распространение.

ГСЧС отмечает, что в период чрезвычайной пожарной опасности даже небольшое возгорание может привести к масштабному экологическому ущербу.

