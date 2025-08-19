Фото: МВА

У понеділок, 18 серпня, близько 21:00 російська армія завдала удару двома ракетами "Іскандер-М" по Слов’янську Донецької області

Про це повідомляє пресслужба Словʼянської МВА, передає RegioNews .

Влучання зафіксоване у промзоні мікрорайону Лісний.

Внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Як зазначили у МВА, також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу "шахед" поза межами міста.

Нагадаємо, 18 серпня російські війська завдали удару по пожежній частині у Костянтинівці Краматорського району. Двоє рятувальників дістали поранення.

Загалом за минулу добу на Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей, ще восьмеро – отримали поранення.