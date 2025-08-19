Фото: ГСЧС

В понедельник, 18 августа, российские войска нанесли удар по Константиновке Краматорского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части. К сожалению, двое спасателей получили ранения. Их госпитализировали.

Также отмечается, что это уже не первый случай, когда российские войска сознательно обстреливают спасателей.

"Такие атаки ставят под угрозу жизнь и здоровье тех, кто ежедневно спасает людей и ликвидирует последствия вражеских обстрелов", – добавили в ГСЧС.





Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, из которых были выпущены крылатые ракеты.