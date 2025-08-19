Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

Россияне убили трех человек в Константиновке, а также одного в Доброполье и одного человека в Новодонецком.

Еще восемь человек получили ранения.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3425 погибших и 7852 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 18 августа российские войска нанесли удар по пожарной части в Константиновке Краматорского района. Двое спасателей получили ранения.