В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
В городе Доброполье ракета пробила дом застрявшая внутри
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Труха Украина.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в ночь на 16 августа, во время переговоров Трампа и Путина, россияне атаковали Украину дронами и баллистами. В частности, РФ выпустила по Украине "Искандер-М".
