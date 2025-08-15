11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 15:19

В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель

15 августа 2025, 15:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного российского обстрела получил ранение один из спасателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Враг нанес удар по жилому сектору Славянска, возникли пожары и разрушения. Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного взрыва один из спасателей получил ранения", - говорится в сообщении.

В общей сложности спасатели вывезли из опасной зоны шесть человек, среди которых четырехлетний мальчик и раненый мужчина.

Напомним, в четверг, 14 августа, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.

14 августа 2025
07 августа 2025
