В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного российского обстрела получил ранение один из спасателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Враг нанес удар по жилому сектору Славянска, возникли пожары и разрушения. Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного взрыва один из спасателей получил ранения", - говорится в сообщении.

В общей сложности спасатели вывезли из опасной зоны шесть человек, среди которых четырехлетний мальчик и раненый мужчина.

Напомним, в четверг, 14 августа, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.