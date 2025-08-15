В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного российского обстрела получил ранение один из спасателей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"Враг нанес удар по жилому сектору Славянска, возникли пожары и разрушения. Во время эвакуации гражданских из зоны поражения в результате повторного взрыва один из спасателей получил ранения", - говорится в сообщении.
В общей сложности спасатели вывезли из опасной зоны шесть человек, среди которых четырехлетний мальчик и раненый мужчина.
Напомним, в четверг, 14 августа, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.
