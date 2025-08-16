На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Труха Україна.

Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня, під час переговорів Трампа і Путіна, росіяни атакували Україну дронами та балістикою. Зокрема РФ випустила по Україні "Іскандер-М".