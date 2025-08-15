ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом пишут аналитики DeepState в пятницу, 15 августа.

В частности, наши военные отвергли врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

"Длинный змеиный язык, который еще четыре дня назад можно было увидеть на карте, подрезан", - прокомментировал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Пока риска прорыва нет.

Как сообщалось, 11 августа армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья Донецкой области. Тогда военные сообщали, что ситуация в этом направлении критическая.