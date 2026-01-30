13:18  30 января
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 14:58

В Днепре огромная сосулька упала между прохожими

30 января 2026, 14:58
Скриншот с видео
На улице Воскресенской, что в Шевченковском районе Днепра, на голову двум прохожим женщинам упала с крыши дома гигантская сосулька

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что женщины шли и общались, когда с крыши дома упала большая сосулька. Большинство льда разбилось об асфальт, однако часть задела одну из женщин.


Полиция и спасательные службы напоминают жителям быть осторожными во время прогулок вблизи зданий, ведь после отступления морозов лед с крыш может падать.

Напомним, после сильных морозов в Украину пришло потепление. Однако уже в пятницу, 30 января, в течение дня ожидается -2…-8 градусов. Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1…+5 градусов. В дальнейшем похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.

