В Днепре огромная сосулька упала между прохожими

Скриншот с видео

На улице Воскресенской, что в Шевченковском районе Днепра, на голову двум прохожим женщинам упала с крыши дома гигантская сосулька

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что женщины шли и общались, когда с крыши дома упала большая сосулька. Большинство льда разбилось об асфальт, однако часть задела одну из женщин.



Полиция и спасательные службы напоминают жителям быть осторожными во время прогулок вблизи зданий, ведь после отступления морозов лед с крыш может падать.

Напомним, после сильных морозов в Украину пришло потепление. Однако уже в пятницу, 30 января, в течение дня ожидается -2…-8 градусов. Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1…+5 градусов. В дальнейшем похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.