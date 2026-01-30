На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
ДТП произошло 29 января около 23:50 вблизи села Оленевка Кременчугского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Renault Scenic под управлением 42-летнего водителя выехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель и 43-летний пассажир авто. Их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 29 января в Николаевской области столкнулись автомобили. Два человека погибли, одна пострадала.
