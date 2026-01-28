На Днепропетровщине автобус протаранил три автомобиля

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно водитель Renault начал сбавлять скорость. За ним тогда ехал автомобиль Suzuki, который тоже начинал тормозить. Водитель автобуса, который ехал за этими двумя иномарками, не учел дорожную обстановку и врезался в Suzuki, которое впоследствии столкнулось с Renault. При этом Renault Master врезался в припаркованный служебный автомобиль.

Известно, что водитель автобуса получил травму. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.