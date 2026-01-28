17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 20:35

На Днепропетровщине автобус протаранил три автомобиля

28 января 2026, 20:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 28 января на трассе Днепро-Кривой Рог. В местных Telegram-каналах появились кадры с места инцидента

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно водитель Renault начал сбавлять скорость. За ним тогда ехал автомобиль Suzuki, который тоже начинал тормозить. Водитель автобуса, который ехал за этими двумя иномарками, не учел дорожную обстановку и врезался в Suzuki, которое впоследствии столкнулось с Renault. При этом Renault Master врезался в припаркованный служебный автомобиль.

Известно, что водитель автобуса получил травму. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.

