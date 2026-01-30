В Киеве супермаркеты начали работать, как пункты несокрушимости
В Деснянском районе столицы ряд супермаркетов работает в круглосуточном формате
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал Деснянской РГА г. Киева.
"Это возможность не только приобрести необходимые продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить гаджеты", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, какие именно супермаркеты будут работать, как пункты несокрушимости:
Сильпо
- ул. Николая Закревского, 61/2
- ул. Оноре де Бальзака, 91/29а
В магазинах доступно:
• круглосуточная продажа продуктов питания
• посадочные места (20–30 человек), столы для работы
• возможность подзарядки гаджетов (220 В)
• бесплатно: чай, сахар, лимон, кипяток
• микроволновка для разогрева пищи
• постоянная работа генератора и комфортная температура
• подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия
В ночное время, когда магазины работают в формате "Пункта Несокрушимости", доступна продажа любых товаров, кроме алкоголя и табачных изделий.
NOVUS
пр-т Червоной Калины, 85
• круглосуточный формат работы
• постоянно работает одна касса
• аппараты с чаем и кофе
• дополнительные посадочные места
• возможность подзарядки гаджетов (без мощных устройств)
VARUS
ул. Червоной Калины, 44а
• круглосуточная продажа продуктов
• чай и кофе
• посадочные места
• возможность подзарядки гаджетов
АТБ
пр-т Лесной, 4
ул. Каштанова, 7
пр-т Червоной Калины, 60/10
пр-т Червоной Калины, 89б
ул. Оноре де Бальзака, 62
ул. Николая Лаврухина, 9
• круглосуточная продажа продуктов питания
• возможность подзарядки гаджетов
• кофе, чай и другие напитки
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели.