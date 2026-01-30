17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 16:11

В Киеве супермаркеты начали работать, как пункты несокрушимости

30 января 2026, 16:11
иллюстративное фото: из открытых источников
В Деснянском районе столицы ряд супермаркетов работает в круглосуточном формате

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал Деснянской РГА г. Киева.

"Это возможность не только приобрести необходимые продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить гаджеты", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, какие именно супермаркеты будут работать, как пункты несокрушимости:

Сильпо

  • ул. Николая Закревского, 61/2
  • ул. Оноре де Бальзака, 91/29а

В магазинах доступно:

• круглосуточная продажа продуктов питания

• посадочные места (20–30 человек), столы для работы

• возможность подзарядки гаджетов (220 В)

• бесплатно: чай, сахар, лимон, кипяток

• микроволновка для разогрева пищи

• постоянная работа генератора и комфортная температура

• подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия

В ночное время, когда магазины работают в формате "Пункта Несокрушимости", доступна продажа любых товаров, кроме алкоголя и табачных изделий.

NOVUS

пр-т Червоной Калины, 85

• круглосуточный формат работы

• постоянно работает одна касса

• аппараты с чаем и кофе

• дополнительные посадочные места

• возможность подзарядки гаджетов (без мощных устройств)

VARUS

ул. Червоной Калины, 44а

• круглосуточная продажа продуктов

• чай и кофе

• посадочные места

• возможность подзарядки гаджетов

АТБ

пр-т Лесной, 4

ул. Каштанова, 7

пр-т Червоной Калины, 60/10

пр-т Червоной Калины, 89б

ул. Оноре де Бальзака, 62

ул. Николая Лаврухина, 9

• круглосуточная продажа продуктов питания

• возможность подзарядки гаджетов

• кофе, чай и другие напитки

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели.

