ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Государственной пограничной службы
ВАКС избрал меру пресечения бывшим чиновникам Госпогранслужбы. Их разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.
В частности, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил:
- бывшему председателю Госпогранслужбы – залог в размере 10 млн грн;
- бывшему начальнику отдела пункта пропуска – залог 2 млн. грн.
На обоих подозреваемых возложены процессуальные обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и лицами, которые могут быть причастны к делу;
- оставить на хранении паспорта и документы для выезда за границу.
Срок действия обязанностей установлен до 30 марта 2026 года.
Напомним, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Среди подозреваемых – бывший глава ведомства Сергей Дейнеко, начальник отдела пункта пропуска, а также бывшее должностное лицо.
По данным следствия, только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.
Ранее сообщалось, что САП будет просить суд определить для Дейнека залог в размере 22 миллионов гривен.
Сергей Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины с июня 2019 года. В конце декабря 2025 стало известно о его отставке с должности главы ГНСУ.
4 января 2026 стало известно, что его назначили советником министра внутренних дел. В качестве советника он сосредоточится на вопросах безопасности государственной границы и наработке стратегических решений, опираясь на свой шестилетний опыт руководства ведомством.