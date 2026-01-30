13:18  30 января
30 января 2026, 14:41

ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Государственной пограничной службы

30 января 2026, 14:41
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ВАКС избрал меру пресечения бывшим чиновникам Госпогранслужбы. Их разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

В частности, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил:

  • бывшему председателю Госпогранслужбы – залог в размере 10 млн грн;
  • бывшему начальнику отдела пункта пропуска – залог 2 млн. грн.

На обоих подозреваемых возложены процессуальные обязанности:

  • прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
  • не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и лицами, которые могут быть причастны к делу;
  • оставить на хранении паспорта и документы для выезда за границу.

Срок действия обязанностей установлен до 30 марта 2026 года.

Напомним, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Среди подозреваемых – бывший глава ведомства Сергей Дейнеко, начальник отдела пункта пропуска, а также бывшее должностное лицо.

По данным следствия, только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Ранее сообщалось, что САП будет просить суд определить для Дейнека залог в размере 22 миллионов гривен.

Сергей Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины с июня 2019 года. В конце декабря 2025 стало известно о его отставке с должности главы ГНСУ.

4 января 2026 стало известно, что его назначили советником министра внутренних дел. В качестве советника он сосредоточится на вопросах безопасности государственной границы и наработке стратегических решений, опираясь на свой шестилетний опыт руководства ведомством.

