У Дніпрі величезна бурулька впала між перехожими

Скриншот із відео

На вулиці Воскресенській, що у Шевченківському районі Дніпра, на голову двом перехожим жінкам впала з даху будинку велетенська бурулька

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що жінки йшли й спілкувалися, коли з даху будинку впала велика бурулька. Більшість льоду розбилася об асфальт, проте частина зачепила одну з жінок.



Поліція та рятувальні служби нагадують мешканцям бути обережними під час прогулянок поблизу будівель, адже після відступу морозів крига з дахів може падати.

Нагадаємо, після сильних морозів в Україну прийшло потепління. Однак уже в п'ятницю, 30-го січня, протягом дня очікується -2…-8 градусів. Теплими ще залишаться південь та південний схід, +1…+5 градусів. Надалі похолодання посилюватиметься й охопить всю Україну.