13:18  30 січня
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
30 січня 2026, 14:58

У Дніпрі величезна бурулька впала між перехожими

30 січня 2026, 14:58
Скриншот із відео
На вулиці Воскресенській, що у Шевченківському районі Дніпра, на голову двом перехожим жінкам впала з даху будинку велетенська бурулька

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що жінки йшли й спілкувалися, коли з даху будинку впала велика бурулька. Більшість льоду розбилася об асфальт, проте частина зачепила одну з жінок.


Поліція та рятувальні служби нагадують мешканцям бути обережними під час прогулянок поблизу будівель, адже після відступу морозів крига з дахів може падати.

Нагадаємо, після сильних морозів в Україну прийшло потепління. Однак уже в п'ятницю, 30-го січня, протягом дня очікується -2…-8 градусів. Теплими ще залишаться південь та південний схід, +1…+5 градусів. Надалі похолодання посилюватиметься й охопить всю Україну.

інцидент Дніпро жінки ожеледь зима дах сосулька
