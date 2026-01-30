13:18  30 января
30 января 2026, 14:55

В Житомирской области разоблачили работников ТЦК на взятках: "продавали" свободу от призыва

30 января 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области разоблачили работников ТЦК на схеме. Фигуранты за взятки помогали военнообязанным избежать призыва.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

41-летний житель областного центра, ранее работавший в ТЦК и СП, задумал бизнес-план. Он привлек к схеме 57-летнюю специалистку одного из подразделений ТЦК. Она согласилась и предложила привлечь к схеме 28-летнего коллегу – офицера, который имел полномочия по военному учету и бронированию. Получив его согласие, подельники распределили роли.

Каждый служащий вел переговоры с клиентами, получали деньги, составляли документы без их присутствия.

В середине января им позвонил по телефону мужчина. Согласовав с сообщниками детали сделки, фигурант сообщил мужчине о первой части "стоимости услуг" – 25 000 гривен. Впоследствии он предложил дополнительную помощь в прохождении ВЛК еще за 10 00 гривен.

Женщина организовала составление документов от имени военнообязанного. Она передала их вместе с деньгами офицеру, который внес необходимые сведения в электронный реестр. После этого посредник позвонил по телефону военнообязанному и настоял на дополнительном вознаграждении за личные услуги – еще 10 000 гривен. Впоследствии консультант получил деньги.

Следователи полиции Житомирщины сообщили всем трем участникам преступной схемы о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Также 41-летнему мужчине и 57-летней же. 27 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона", - сообщили в полиции.

Всем трем грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

