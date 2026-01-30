Попрошайничали и жили в антисанитарии: на Хмельнитчине у матери изъяли пятерых детей

Фото: Национальная полиция

В Славуте полиция совместно со службой по делам детей и прокуратурой изъяла пятерых детей 3, 10, 12, 13 и 14 лет у 39-летней местной жительницы, систематически не исполнявшей родительские обязанности

Об этом сообщает Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Дети проживали в условиях, которые угрожали их жизни и здоровью: в помещении без надлежащих санитарных условий, отопления и питания.

Кроме того, их заставляли попрошайничать на улицах города, чтобы самостоятельно добывать средства на проживание.

Правоохранители неоднократно проводили профилактические беседы с матерью и составили 10 административных протоколов по ст. 184 КУоАП ("Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей").

Из-за угрозы жизни и здоровью детей было принято решение об их немедленном изъятии. Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении супругам из Горишних Плавней в Полтавской области. Родителей подозревают в избиении двухмесячной дочери и оставлении ее без присмотра. На данный момент девочка находится с бабушкой в безопасных условиях.