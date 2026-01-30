13:18  30 января
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 14:07

На Полтавщине будут судить экс-правохранителя, который пьяным насмерть сбил двух 17-летних сестер

30 января 2026, 14:07
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Завершено досудебное расследование в отношении уже бывшего сотрудника полиции, который в городе Карловка сбил двух 17-летних сестер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направили в суд.

Полицейский уволен с работы и находится под стражей.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября около 19:30 в городе Карловка на улице Радевича. За рулем авто находился местный правоохранитель. Он сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. От полученных травм обе девушки скончались на месте.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП погибшие происшествия Полтавская область авария несовершеннолетние алкогольное опьянение
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Массовое минирование в Украине: Нацполиция проверяет более 2 тысяч объектов
30 января 2026, 13:44
Считал, что украинской власти не существует: в Черкасской области осудили мужчину, который был фанатом российской прогаганды
30 января 2026, 13:35
Снять с розыска и пройти ВВК: на Львовщине разоблачили очередную схему влияния на чиновников ТЦК
30 января 2026, 13:35
Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
30 января 2026, 13:18
Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: один человек погиб
30 января 2026, 13:04
На Буковине пограничники остановили микроавтобус с автомобильными катализаторами на 10 млн грн
30 января 2026, 12:45
Николаевцы почтили Героев Крут патриотическим автопробегом
30 января 2026, 12:40
Семья руководителя БЭБ Закарпатья за несколько лет обзавелась бизнесами на миллионы – Bihus.Info
30 января 2026, 12:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »