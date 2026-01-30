Фото: ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении уже бывшего сотрудника полиции, который в городе Карловка сбил двух 17-летних сестер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направили в суд.

Полицейский уволен с работы и находится под стражей.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 ноября около 19:30 в городе Карловка на улице Радевича. За рулем авто находился местный правоохранитель. Он сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. От полученных травм обе девушки скончались на месте.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек).