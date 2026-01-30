13:18  30 января
30 января 2026, 13:35

Считал, что украинской власти не существует: в Черкасской области осудили мужчину, который был фанатом российской прогаганды

30 января 2026, 13:35
Золотоношский горрайонный суд Черкасской области признал гражданина виновным в распространении материалов, оправдывающих военную агрессию России против Украины. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", об этом сообщает RegioNews.

В 2023 году житель Черкасс публиковал в Facebook видео пророссийских пропагандистов. Это были материалы, в которых украинцев называли нацистами, а также говорили, что "Украина убила на Донбассе тысячи мирных жителей" и многие другие пророссийские нарративы.

Когда правоохранители в 2024 году проводили обыск, мужчина не признавал работников СБУ. Он говорил, что они незаконная власть и вообще украинская власть не существует, говорил о государственном перевороте.

Известно, что у него нет источников доходов и семьи. На суде он отказался давать показания. Однако он заявлял, что не признает представителей прокуратуры, СБУ и суда законными представителями органов власти.

Суд назначил наказание: 6 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

