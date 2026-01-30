В Черновцах мужчина забил друга до смерти

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 января. В квартире 37-летнего мужчины произошла ссора с 45-летним знакомым. Впоследствии старший мужчина нанес младшему многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался в больнице. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчину, избившего знакомого, задержали, и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

"Также полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее задержали мужчину, который в Житомирской области убил человека из-за того, что приревновал женщину. Он спрятал тело, а затем несколько лет скрывался от следствия.