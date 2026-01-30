Фото: полиция

Перед судом предстанет 37-летний киевлянин, который в прошлом году в Соломенском районе совершил ДТП и ранил человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители завершили досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия).

Обвинительный акт направлен в суд, 37-летнему фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, водитель Porsche Cayenne врезался в "ВАЗ" и повредил еще несколько автомобилей. После столкновения мужчина начал вести себя агрессивно. Он ударил 26-летнюю пассажирку одного из авто, а когда за женщину вступился 22-летний водитель – достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в него. Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением.

Правоохранители заметили у водителя Porsche признаки опьянения, однако проходить осмотр он отказался.