После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом

иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 23 января снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, местами, слабо, на севере и в центре. На востоке, северо-востоке – без осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Ветер завтра в Украине преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью -6...-12, на севере до -14, в течение дня -2...-7 градусов, в южной части -1...+2, в Крыму до +5 градусов.

В Киеве 23 января будет облачно, есть вероятность небольшого снега, порывистый некомфортный юго-восточный ветер. Пару дней побудет холодно, в пределах –5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные.

"С понедельника вернется к нам типичная европейская зима – влажная, ветреная и теплая", – подытожила Н.Диденко.

Раньше мы писали о том, что сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады. В частности, 22 января осадки появятся на юго-западе Украины, а вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории – без осадков.

