В Белгород-Днестровском районе прогулка у лимана завершилась потерей и чуть не стоила жизни человеку

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время прогулки домашняя собака выбежала на тонкий лед лимана и провалилась. Хозяйка, пытаясь спасти любимца, бросилась на помощь, но сама оказалась в ледяной ловушке.

К сожалению, спасти животное не удалось. Женщину спасли неравнодушные граждане, оказавшиеся рядом.

Напомним, днем 25 января на реке Днепр в Оболонском районе Киева возле парка "Наталка" под лед провалился мужчина, катавшийся на скайсерфинге.