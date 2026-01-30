10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
30 января 2026, 10:40

В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку

30 января 2026, 10:40
Фото: pixabay
В Белгород-Днестровском районе прогулка у лимана завершилась потерей и чуть не стоила жизни человеку

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время прогулки домашняя собака выбежала на тонкий лед лимана и провалилась. Хозяйка, пытаясь спасти любимца, бросилась на помощь, но сама оказалась в ледяной ловушке.

К сожалению, спасти животное не удалось. Женщину спасли неравнодушные граждане, оказавшиеся рядом.

Напомним, днем 25 января на реке Днепр в Оболонском районе Киева возле парка "Наталка" под лед провалился мужчина, катавшийся на скайсерфинге.

Одесская область происшествия лиман лед собака спасатели ГСЧС
