В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
В Белгород-Днестровском районе прогулка у лимана завершилась потерей и чуть не стоила жизни человеку
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время прогулки домашняя собака выбежала на тонкий лед лимана и провалилась. Хозяйка, пытаясь спасти любимца, бросилась на помощь, но сама оказалась в ледяной ловушке.
К сожалению, спасти животное не удалось. Женщину спасли неравнодушные граждане, оказавшиеся рядом.
