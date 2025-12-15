Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі чоловік незаконно заволодів авто та спричинив ДТП, після чого був затриманий поліцією

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у незаконному заволодінні автомобілем, після того як він спричинив ДТП. Подія сталася ввечері 14 грудня на одній із вулиць Довгинцівського району міста.

За даними відділення поліції № 1 Криворізького районного управління, 40-річний місцевий мешканець скористався тим, що автомобіль місцевої жительки залишився незачиненим. Він сів за кермо та поїхав, але під час руху не впорався з керуванням, унаслідок чого трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Як з’ясувалося, чоловік раніше вже мав судимість.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Поліція продовжує встановлювати всі обставини інциденту та збитки, завдані власниці авто.

Раніше повідомлялося, у ніч на 14 грудня у Чернівецькому районі сталися дві серйозні ДТП, внаслідок яких загинув 18-річний хлопець 2006 року народження після зіткнення автомобіля Audi Q7 з електричною опорою.