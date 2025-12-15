17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 18:55

Внаслідок артобстрілу Нікопольщини на Дніпропетровщині загинув 53-річний чоловік

15 грудня 2025, 18:55
Фото: ДніпроОВА
Протягом дня під ворожими ударами опинилися кілька громад Дніпропетровщини, зафіксовано руйнування та пожежі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Нікопольського району загинув 53-річний чоловік. Обстріл стався протягом дня, коли російські війська продовжували завдавати ударів по прифронтових громадах Дніпропетровської області. Обставини загибелі чоловіка уточнюються, рятувальні та комунальні служби працювали на місцях уражень.

Пошкоджені будинки та інфраструктура

Окрім артилерії, агресор активно застосовував FPV-дрони. Під ударами перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, три приватні житлові будинки, господарську споруду та гараж. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів і ліній електропередач, що спричинило перебої з електропостачанням.

Наслідки обстрілу на Нікопольщині

Безпілотниками російська армія вдарила і по Павлограду та Тернівці. У цих містах виникла пожежа, зазнала ушкоджень інфраструктура. Рятувальники оперативно ліквідували займання та обстежили прилеглі території, щоб запобігти повторним загрозам для мешканців.

Також удари БпЛА зафіксували на Синельниківщині, зокрема в Миколаївській та Покровській громадах. Там спалахнула пожежа, пошкоджено фермерське господарство, автомобіль і лінії електропередач. У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки FPV-дрона постраждав місцевий магазин.

Раніше повідомлялося, під час переговорів у Берліні спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

12 грудня 2025
07 серпня 2025
