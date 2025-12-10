У Кривому Розі горів житловий будинок: загинула людина
Трагедія сталась 10 грудня в мікрорайоні Гірницькому в Кривому Розі. Там загорівся житловий будинок
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Пожежа сталась на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вогонь охопив площу чотири квадратні метрів. На жаль, під час пожежі загинув чоловік. Рятувальники виявили його тіло під час гасіння полум'я.
Фахівці встановлюють особу загиблого, а також причину пожежі.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині за одну добу рятувальники ліквідували кілька пожеж у приватних господарствах, де горіли будівлі та заготовлені на зиму дрова. Тоді осередки займання спричинило коротке замикання, однак обставини нової надзвичайної події викликають ще більше запитань.
