В Кривом Роге загорелся жилой дом: квартира выгорела дотла

Фото из открытых источников

Пожар произошел 7 декабря на жилом массиве Карачуны Центрально-Городского района Кривого Рога. Загорелось в квартире на первом этаже многоэтажного дома

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что пострадали два человека. Детали об их травмах и состоянии не сообщаются. Из-за сильного запаха гари в подъезде жильцам многоквартирного дома вместе с детьми пришлось пробыть много времени на улице.

Отмечается, что квартира сгорела почти дотла. Специалисты будут выяснять обстоятельства пожара.

Напомним, ранее в Киеве в жилом комплексе "Софиевская Сфера" возник пожар в одной из квартир. На месте работали спасатели ГСЧС и медики.