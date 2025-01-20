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20 января 2025, 00:10

Нацполиция разоблачила нелегальное онлайн-казино из Днепра с годовым оборотом более 2 млрд грн

20 января 2025, 00:10
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фото: Нацполиция
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Правоохранители прекратили деятельность подпольного онлайн-казино из Днепра, организаторы которого легализовали полученные в криптовалюте средства. Фигурантам грозит до 12 лет заключения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. Правоохранители обнаружили деятельность нелегального казино, действовавшее с 2021 года. Чиновники частной компании, прикрываясь фальшивой лицензией, организовали доступ к азартным играм для игроков из Украины, Европы и Азии.

Регистрация пользователей производилась через ссылки, предоставленные операторами службы поддержки в мессенджерах. Для финансовых операций использовали криптовалюту и международные платежные системы. Полученные незаконным путем деньги легализовывались по различным схемам.

"Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн. долларов США, или более 2 млрд грн в эквиваленте", ― говорится в сообщении.

В ходе обысков в Днепре обнаружили более 120 работников казино, изъяли 60 игровых столов, рулетки, карты, серверы и другое оборудование.

Следователи открыли уголовное производство по статьям о злоупотреблении властью и мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция устанавливает всех причастных к преступной схеме лиц.

Напомним, 18 декабря стало известно, что ГБР задержало руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве РФ. Во время обысков у него обнаружили кокаин в больших размерах.

В январе ГБР задержало члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшемся отмыванием российских денег.

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