Фото: ілюстративне

Суд виніс вирок студенту, який після програшу в онлайн-рулетку напав на автора гри та пограбував його

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на вирок Індустріального суду, передає RegioNews.

Молодик спершу намагався повернути програш через месенджери, але після відмови влаштував особисту зустріч і завдав фізичної шкоди розробникові гри.

Інцидент почався з онлайн-гри у рулетку, яку створили двоє підлітків. Студент програв і звернувся до одного з авторів із проханням відшкодувати втрату. Коли відповіді не отримав, він домовився про зустріч у McDonald's на проспекті Слобожанському, запевнивши розробника, що претензій більше немає.

Проте того ж вечора, коли потерпілий повертався додому, нападник у масці напав на нього в під'їзді, завдав тілесних ушкоджень і відібрав золотий ланцюжок та iPhone.

Медики зафіксували у постраждалого струс мозку, численні синці, забите око та пошкоджений зуб. Родина потерпілого оцінює завдану шкоду понад 67 тисяч гривень і вимагає 100 тисяч гривень компенсації. Під час суду свідки надали суперечливі свідчення, а мобільні дані підтвердили пересування друзів студента, що суперечило їхнім показам.

Суд першої інстанції у квітні 2022 року засудив чоловіка до 4 років ув'язнення за розбій та зобов'язав компенсувати понад 52 тисячі гривень. Верховний Суд згодом скоротив термін ув'язнення до 3 років. Нападник не визнавав провину, стверджуючи, що справу сфабриковано, але записи з камер спостереження та свідчення друзів підтвердили його причетність.

