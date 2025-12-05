17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 20:47

Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра

05 грудня 2025, 20:47
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Суд виніс вирок студенту, який після програшу в онлайн-рулетку напав на автора гри та пограбував його

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на вирок Індустріального суду, передає RegioNews.

Молодик спершу намагався повернути програш через месенджери, але після відмови влаштував особисту зустріч і завдав фізичної шкоди розробникові гри.

Інцидент почався з онлайн-гри у рулетку, яку створили двоє підлітків. Студент програв і звернувся до одного з авторів із проханням відшкодувати втрату. Коли відповіді не отримав, він домовився про зустріч у McDonald's на проспекті Слобожанському, запевнивши розробника, що претензій більше немає.

Проте того ж вечора, коли потерпілий повертався додому, нападник у масці напав на нього в під'їзді, завдав тілесних ушкоджень і відібрав золотий ланцюжок та iPhone.

Медики зафіксували у постраждалого струс мозку, численні синці, забите око та пошкоджений зуб. Родина потерпілого оцінює завдану шкоду понад 67 тисяч гривень і вимагає 100 тисяч гривень компенсації. Під час суду свідки надали суперечливі свідчення, а мобільні дані підтвердили пересування друзів студента, що суперечило їхнім показам.

Суд першої інстанції у квітні 2022 року засудив чоловіка до 4 років ув'язнення за розбій та зобов'язав компенсувати понад 52 тисячі гривень. Верховний Суд згодом скоротив термін ув'язнення до 3 років. Нападник не визнавав провину, стверджуючи, що справу сфабриковано, але записи з камер спостереження та свідчення друзів підтвердили його причетність.

Нагадаємо, відбулося викриття у Дніпрі нелегального онлайн-казино з річним оборотом понад 2 млрд грн. За даними слідства, компанія працювала з 2021 року та використовувала фальшиву ліцензію для доступу гравців з України, Європи та Азії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро студент онлайн-казино Розбій Пограбування суд компенсація
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
Переписувалась із фсб-шником: жителька Краматорська "зливала" росіянам дані ЗСУ
05 грудня 2025, 12:30
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »