У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
Аварія сталась 4 грудня в темний час доби на проспекті Науки. Хлопець переходив дорогу, але потрапив під колеса
Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.
Аварія сталась біля ТРЦ "NEO PLAZA”. Попередньо, підліток переходив дорогу з права наліво за напрямком трамвая, і в результаті потрапив під колеса. Відомо, що 16-річного хлопця госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою.
Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.
