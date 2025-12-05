17:25  05 грудня
05 грудня 2025, 19:55

У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП

05 грудня 2025, 19:55
Фото з відкритих джерел
Аварія сталась 4 грудня в темний час доби на проспекті Науки. Хлопець переходив дорогу, але потрапив під колеса

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

Аварія сталась біля ТРЦ "NEO PLAZA”. Попередньо, підліток переходив дорогу з права наліво за напрямком трамвая, і в результаті потрапив під колеса. Відомо, що 16-річного хлопця госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

