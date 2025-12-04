Микроавтобус закрутило на дороге: в Днепре автомобиль влетел в заправку

Фото: Информатор

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

Предварительно, легковушка Mercedes двигалась по улице Калиновой в сторону ТРЦ "Караван". Ему на встречу двигался микроавтобус, который планировал повернуть налево. Автомобили столкнулись.

От удара Mercedes въехал на территорию АЗС. При этом микроавтобус начал крутить на дороге и ударил Nissan. Оба водителя госпитализированы. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.