Фото: полиция

ДТП произошло вечером 3 декабря на улице Кишиневской в одном из сел Мологовской общины в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки при повороте не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. К сожалению, в результате столкновения 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.

Водителя автомобиля проверили на состояние опьянения – он был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полицейские задержали 23-летнего водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия. Будет проведен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.

