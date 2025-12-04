09:30  04 декабря
04 декабря 2025, 10:34

Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков

04 декабря 2025, 10:34
Фото: полиция
ДТП произошло вечером 3 декабря на улице Кишиневской в одном из сел Мологовской общины в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки при повороте не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. К сожалению, в результате столкновения 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.

Водителя автомобиля проверили на состояние опьянения – он был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полицейские задержали 23-летнего водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия. Будет проведен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранителя, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу. Госбюро расследований ищет свидетелей смертельного ДТП.

