Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков
ДТП произошло вечером 3 декабря на улице Кишиневской в одном из сел Мологовской общины в Белгород-Днестровском районе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки при повороте не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. К сожалению, в результате столкновения 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.
Водителя автомобиля проверили на состояние опьянения – он был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Полицейские задержали 23-летнего водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия. Будет проведен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.
