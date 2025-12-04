Мікроавтобус закрутило на дорозі: у Дніпрі автівка влетіла в заправку
У Дніпрі4 грудня біля АЗС "Юкон" сталась аварія. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.
Попередньо, легковик Mercedes рухався вулицею Калиновій у бік ТРЦ "Караван". Йому на зустріч рухався мікроавтобус, який планував повернути ліворуч. Автомобілі зіштовхнулись.
Від удару Mercedes заїхав на територію АЗС. При цьому мікроавтобус почало крутити на дорозі та він вдарив Nissan. Обидва водії госпіталізовані. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітківВсі новини »
04 грудня 2025, 10:34У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут
03 грудня 2025, 20:25Смертельна ДТП на Житомирщині: велосипедиста збили на смерть
03 грудня 2025, 16:45
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту
04 грудня 2025, 21:10Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:00На Дніпропетровщині жінка заради жарту "вбила" свого чоловіка
04 грудня 2025, 20:4042-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині
04 грудня 2025, 20:39В Україні збільшився врожай картоплі
04 грудня 2025, 20:30Прокуратура прокоментувала інформацію про проведення слідчих дій у приміщенні АТ "А-Банк"
04 грудня 2025, 20:26У Житомирі чоловік постане перед судом за вбивство 50-річної дружини ударом ножем
04 грудня 2025, 20:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »