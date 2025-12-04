16:35  04 грудня
UA | RU
Мікроавтобус закрутило на дорозі: у Дніпрі автівка влетіла в заправку

04 грудня 2025, 20:15
Фото: Інформатор
У Дніпрі4 грудня біля АЗС "Юкон" сталась аварія. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

Попередньо, легковик Mercedes рухався вулицею Калиновій у бік ТРЦ "Караван". Йому на зустріч рухався мікроавтобус, який планував повернути ліворуч. Автомобілі зіштовхнулись.

Від удару Mercedes заїхав на територію АЗС. При цьому мікроавтобус почало крутити на дорозі та він вдарив Nissan. Обидва водії госпіталізовані. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

