20:50  03 грудня
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
07:34  04 грудня
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 08:23

Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка

04 грудня 2025, 08:23
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Покров медики екстреної допомоги врятували життя 43-річному чоловікові, який на світанку вистрибнув з четвертого поверху

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини, передає RegioNews.

Бригада у складі парамедика та екстреного медичного техніка прибула на виклик за кілька хвилин.

На місці події вони з’ясували, що постраждалий був живий, але потребував негайної медичної допомоги. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та закритий перелом гомілки.

Медики діяли оперативно: пацієнта поклали на транспортний щит, наклали шийний комір, провели знеболення, іммобілізували травмовану кінцівку, встановили внутрішньовенний доступ і розпочали інфузійну терапію.

Постраждалого госпіталізували до Покровської міської лікарні у стані середньої тяжкості. Його супроводжувала мати.

Причини інциденту поки не встановлені. Чоловік перебуває у свідомості, однак не спілкується.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці зафіксували черговий випадок самогубства серед літніх людей. У одному з будинків на 44-му кварталі виявили тіло 70-річного чоловіка з вогнепальним пораненням, яке виявилося смертельним

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область самоубивство чоловік спроба лікарі
У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут
03 грудня 2025, 20:25
Побив чоловіка і залишив напризволяще: суд Києва призначив кривднику 5 років в’язниці
03 грудня 2025, 14:26
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12
Росіяни ввечері вдарили балістикою по Миколаївщині
04 грудня 2025, 07:58
Удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газогони та навчальний заклад, є постраждалі
04 грудня 2025, 07:50
Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення
04 грудня 2025, 07:49
Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих
04 грудня 2025, 07:39
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
04 грудня 2025, 07:34
У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
04 грудня 2025, 07:28
"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15
Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів
04 грудня 2025, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »