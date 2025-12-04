Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Покров медики екстреної допомоги врятували життя 43-річному чоловікові, який на світанку вистрибнув з четвертого поверху

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини, передає RegioNews.

Бригада у складі парамедика та екстреного медичного техніка прибула на виклик за кілька хвилин.

На місці події вони з’ясували, що постраждалий був живий, але потребував негайної медичної допомоги. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та закритий перелом гомілки.

Медики діяли оперативно: пацієнта поклали на транспортний щит, наклали шийний комір, провели знеболення, іммобілізували травмовану кінцівку, встановили внутрішньовенний доступ і розпочали інфузійну терапію.

Постраждалого госпіталізували до Покровської міської лікарні у стані середньої тяжкості. Його супроводжувала мати.

Причини інциденту поки не встановлені. Чоловік перебуває у свідомості, однак не спілкується.

