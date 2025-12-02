Отримала вирок зрадниця, яка коригувала удари по ЗСУ на Покровському напрямку

Фото: СБУ

Агенту РФ, яка коригувала російські авіаудари, отримала вирок. Стало відомо, як її покарали

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зрадницю правоохоронці затримали восени минулого року у Кіровоградській області. Туди вона приїхала під виглядом переселенки, сподіваючись потім приїхати до Росії.

Як відомо, жінка входила до складу російської агентурної мережі, яка діяла на сході України. Для конспірації агенти шпигували окремо один від одного, а звітували єдиному куратору.

Правоохоронці затримали одразу двох зрадників, коли вони відстежували рух колон української бронетехніки у напрямку фронту. Ще однією коригувальників виявилась безробітна 39-річна жінка з Покровського району.

Відомо, що агентура відстежувала локації укріплень, бойових позицій ЗСУ, які стримували наступ штурмових груп росіян. Уже згодом вона виїхала до Кіровоградської області, звідки хотіла тікати до РФ, проте її затримали.

