13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 18:25

Отримала вирок зрадниця, яка коригувала удари по ЗСУ на Покровському напрямку

02 грудня 2025, 18:25
Фото: СБУ
Агенту РФ, яка коригувала російські авіаудари, отримала вирок. Стало відомо, як її покарали

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зрадницю правоохоронці затримали восени минулого року у Кіровоградській області. Туди вона приїхала під виглядом переселенки, сподіваючись потім приїхати до Росії.

Як відомо, жінка входила до складу російської агентурної мережі, яка діяла на сході України. Для конспірації агенти шпигували окремо один від одного, а звітували єдиному куратору.

Правоохоронці затримали одразу двох зрадників, коли вони відстежували рух колон української бронетехніки у напрямку фронту. Ще однією коригувальників виявилась безробітна 39-річна жінка з Покровського району.

Відомо, що агентура відстежувала локації укріплень, бойових позицій ЗСУ, які стримували наступ штурмових груп росіян. Уже згодом вона виїхала до Кіровоградської області, звідки хотіла тікати до РФ, проте її затримали.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на однієї зі станцій метро в столиці України.

На Хмельниччині депутатка разом з дітьми працювала на росіян: як її покарав суд
28 листопада 2025, 19:15
Готували схрони з вибухівкою для терактів на заході України: СБУ затримала школярку та двох юнаків
28 листопада 2025, 11:03
Називав українців "нацистами" і поширював пропаганду Кремля: у Сумах судили фаната РФ
28 листопада 2025, 10:55
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
