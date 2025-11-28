Готовила теракты на западе Украины: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 11:03

Готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины: СБУ задержала школьницу и двух юношей

28 ноября 2025, 11:03
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины. Разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывчаткам для терактов в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, задачи россиян порознь друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенщины. После вербовки несовершеннолетних, оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Правоохранители установили, что все три фигуранта попали в поле зрения российских спецслужбистов в телеграмм-каналах по поиску "легких заработков". За обещание "быстрой подработки" они обустраивали тайники с комплектующими к взрывчатке, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.

Так, например, девушка получила от российского куратора РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и спрятала их по другому "адресу". При этом россияне уверяли девушку, что она имела дело не с составляющими бомбы, а обычными "радиоантеннами".

Готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины

Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый тайник.

Далее 17-летний юноша из Ровенщины забрал оттуда взрывчатку и перенес ее в разные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.

СБУ разоблачила всех трех фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и нейтрализовала вражеские тайники.

Продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против Украины.

Готовила теракты на западе Украины: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Напомним, ранее в Киеве задержали 16-летнего подростка, который по заказу россиян совершил в Днепре двойной теракт. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ теракт ФСБ РФ подростки задержание агент рф
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25
В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок
28 ноября 2025, 14:55
В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови
28 ноября 2025, 14:41
В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось
28 ноября 2025, 14:40
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39
Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства
28 ноября 2025, 13:27
В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
28 ноября 2025, 13:23
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »