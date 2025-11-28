Готовила теракты на западе Украины: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Фото: СБУ

СБУ нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины. Разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывчаткам для терактов в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, задачи россиян порознь друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенщины. После вербовки несовершеннолетних, оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Правоохранители установили, что все три фигуранта попали в поле зрения российских спецслужбистов в телеграмм-каналах по поиску "легких заработков". За обещание "быстрой подработки" они обустраивали тайники с комплектующими к взрывчатке, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.

Так, например, девушка получила от российского куратора РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и спрятала их по другому "адресу". При этом россияне уверяли девушку, что она имела дело не с составляющими бомбы, а обычными "радиоантеннами".

Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый тайник.

Далее 17-летний юноша из Ровенщины забрал оттуда взрывчатку и перенес ее в разные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.

СБУ разоблачила всех трех фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и нейтрализовала вражеские тайники.

Продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против Украины.

Напомним, ранее в Киеве задержали 16-летнего подростка, который по заказу россиян совершил в Днепре двойной теракт. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.