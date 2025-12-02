Фото: Нацполіція

У Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.

Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів, після чого потерпілого госпіталізували до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер.

"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста слідчі відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 10 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

