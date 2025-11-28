Фото: Национальная полиция Украины

Мужчину в Кривом Роге подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений знакомому во время ссоры, злоумышленник скрывался в другом регионе

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений своему знакомому. Инцидент произошел 26 ноября в квартире на территории Терновского района во время конфликта между мужчинами.

Согласно данным правоохранителей, во время ссоры фигурант нанес хозяину домовладения травмы, которые оказались смертельными. После преступления подозреваемый покинул город и скрывался в другой области, пытаясь избежать ответственности.

Благодаря оперативному взаимодействию криворожских полицейских с коллегами из Черкасс, местонахождение злоумышленника было быстро установлено, и его задержали. Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает расследование обстоятельств преступления и собирает доказательства, чтобы установить все детали инцидента.

