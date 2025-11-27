Жінка в Кривому Розі виманила 85 тис. грн, видаючи себе за поліцейську

Фото: Національна поліція

Криворізькі правоохоронці спільно з кіберполіцією задокументували протиправну діяльність жінки, яка телефонувала громадянам і видавала себе за працівника поліції

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисниця вводила потерпілих в оману, повідомляючи про нібито вчинені їхніми родичами правопорушення та пропонуючи "вирішити питання" за грошову винагороду.

Таким чином шахрайка заволоділа коштами на суму понад 85 тисяч гривень.

Попередньо встановлено, що жінка вже мала судимості за аналогічні злочини.

Слідчі повідомили підозрюваній про вчинення кримінального правопорушення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Поліція також перевіряє можливу причетність підозрюваної до інших подібних епізодів.

