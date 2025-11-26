22:09  26 ноября
26 ноября 2025, 20:32

Украинцев предупреждают о новой схеме аферы с водительскими документами: что делать

26 ноября 2025, 20:32
Фото: Главный сервисный центр МВД
В Украине активизировались мошенники, обманывающие граждан фальшивыми водительскими документами через поддельные онлайн-сервисы

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Украине выросло количество случаев мошенничества с фальшивыми водительскими документами. Пользователей сети вводят в заблуждение, предлагая "официальные" услуги через фейковые онлайн-ресурсы.

Аферисты просят предоплату и отправляют просьбу отправить личные данные: фото паспорта или ID-карты, реквизиты банковских карт, идентификационный код. Злоумышленники могут использовать эти данные для других схем, в частности для онлайн-кредитов.

Злоумышленники создают поддельные сайты и сообщения, используя логотипы и фото с официальных страниц Главного сервисного центра МВД, чтобы завоевать доверие и убедить людей в том, что услуга законна. После обещания быстрого получения документа в "Дии" они отправляют фейковые фото, а затем требуют дополнительных средств, якобы для внесения информации в реестр.

Киберполиция и ГСЦ МВД призывают использовать только официальные источники для оформления или проверки документов. В случае обнаружения мошеннических сайтов или подозрительных сообщений необходимо обращаться в Киберполицию по электронной форме.

Ранее сообщалось, на Полтавщине разоблачили организованную группу "черных риелторов", которые завладевали недвижимостью социально незащищенных граждан - пострадавших содержали в помещении, похожем на "приют для животных", приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.

