17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 15:26

У Дніпрі внаслідок атаки дронів поранені жінка та дитина – їх госпіталізували

25 листопада 2025, 15:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок вдень, 25 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи – російські війська атакували місто ударними безпілотниками

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві Telegram-канали, передає передає RegioNews.

Попередньо, під час вибуху дрона постраждали мама з дитиною, які перебували на подвір’ї приватного будинку.

За словами очевидців, жінка зазнала вкрай серйозних травм, а дитина отримала поранення обличчя через уламки.

Обом постраждалим надали першу допомогу на місці.

Згодом в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив, що внаслідок удару БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.

Також, за його словами, пошкоджені чотириповерховий будинок та лінія електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.

Дніпро атака війна вибух жінка дитина лікарня травми
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
