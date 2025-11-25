У Дніпрі внаслідок атаки дронів поранені жінка та дитина – їх госпіталізували

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок вдень, 25 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи – російські війська атакували місто ударними безпілотниками

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві Telegram-канали, передає передає RegioNews.

Попередньо, під час вибуху дрона постраждали мама з дитиною, які перебували на подвір’ї приватного будинку.

За словами очевидців, жінка зазнала вкрай серйозних травм, а дитина отримала поранення обличчя через уламки.

Обом постраждалим надали першу допомогу на місці.

Згодом в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив, що внаслідок удару БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.

Також, за його словами, пошкоджені чотириповерховий будинок та лінія електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.