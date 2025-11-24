Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители завершили следственные действия по делу о хранении большого количества наркотического вещества и передали материалы в суд

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полиция Зеленодольска завершила досудебное расследование по делу местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. По данным следствия, в доме мужчины обнаружили значительное количество расфасованного каннабиса. Материалы дела уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Полицейские изъяли более 100 пакетов

Правоохранители отмечают, что обыск был проведен 28 октября на основании решения суда. В ходе следственных действий в доме нашли измельченное растительное вещество, спрятанное в разных местах дома. Часть образцов эксперты отправили на исследования. Экспертиза подтвердила, что в изъятых пакетах содержался каннабис.

В общей сложности полицейские изъяли более сотни слип-пакетов с наркотическим средством. По информации следователей, такое количество свидетельствует о систематическом хранении, а не о случайном приобретении. Изъятое направили в специализированные учреждения для дальнейшего хранения и процессуального оформления.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. В настоящее время обвинительный акт официально передан в суд, где установят все обстоятельства и определят степень ответственности подозреваемому.

