24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 18:40

На Днепропетровщине мужчина у себя дома хранил более 100 пакетов каннабиса

24 ноября 2025, 18:40
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители завершили следственные действия по делу о хранении большого количества наркотического вещества и передали материалы в суд

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полиция Зеленодольска завершила досудебное расследование по делу местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. По данным следствия, в доме мужчины обнаружили значительное количество расфасованного каннабиса. Материалы дела уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Полицейские изъяли более 100 пакетов

Правоохранители отмечают, что обыск был проведен 28 октября на основании решения суда. В ходе следственных действий в доме нашли измельченное растительное вещество, спрятанное в разных местах дома. Часть образцов эксперты отправили на исследования. Экспертиза подтвердила, что в изъятых пакетах содержался каннабис.

В общей сложности полицейские изъяли более сотни слип-пакетов с наркотическим средством. По информации следователей, такое количество свидетельствует о систематическом хранении, а не о случайном приобретении. Изъятое направили в специализированные учреждения для дальнейшего хранения и процессуального оформления.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. В настоящее время обвинительный акт официально передан в суд, где установят все обстоятельства и определят степень ответственности подозреваемому.

Ранее сообщалось, в Киеве полиция задержала 22-летнего мужчину, который маскировал сбыт наркотиков по всей Украине под обычную торговлю чехлами для телефонов.

