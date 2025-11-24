Фото: Національна поліція України

Правоохоронці завершили слідчі дії у справі про зберігання великої кількості наркотичної речовини та передали матеріали до суду

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліція Зеленодольська завершила досудове розслідування у справі місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних речовин. За даними слідства, у будинку чоловіка виявили значну кількість розфасованого канабісу. Матеріали справи вже скеровано до суду для подальшого розгляду.

Поліцейські вилучили понад 100 пакунків

Правоохоронці зазначають, що обшук провели 28 жовтня на підставі ухвали суду. Під час слідчих дій у помешканні знайшли подрібнену рослинну речовину, заховану у різних місцях будинку. Частину зразків експерти відправили на дослідження. Експертиза підтвердила, що у вилучених пакунках містився канабіс.

Загалом поліцейські вилучили понад сотню сліп-пакетів із наркотичним засобом. За інформацією слідчих, така кількість свідчить про систематичне зберігання, а не випадкове придбання. Вилучене направили до спеціалізованих установ для подальшого зберігання та процесуального оформлення.

Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт офіційно передано до суду, де встановлять усі обставини та визначать міру відповідальності підозрюваному.

