24 ноября 2025, 11:14

РФ атаковала энергообъекты в четырех областях: самая сложная ситуация на Днепропетровщине

24 ноября 2025, 11:14
Иллюстративное фото: pixabay
24 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Самая сложная ситуация на Днепропетровщине – без света более 60 тысяч потребителей. На Харьковщине из-за атаки обесточено еще около 10 тысяч абонентов", – говорится в сообщении.

Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Отмечается, что сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 24 ноября РФ атаковала Украину 162-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание 37 ударных дронов на 15 локациях.

Украина война обстрелы энергообъекты инфраструктура Минэнерго энергетика
