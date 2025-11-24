Фото: з відкритих джерел

Прокуратура повідомила про підозру чотирьом високопосадовцям збройних сил РФ у причетності до ракетного удару по дитячому майданчику в Кривому Розі

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталася 4 квітня 2025 року о 18:50. Тоді загинули 20 людей, серед них – дев’ять дітей, ще 44 цивільних були поранені.

За даними слідства, російські військові завдали удар балістичною ракетою "Іскандер-М". Вибух спричинив значні руйнування: пошкоджено багатоквартирні будинки, навчальні заклади та автомобілі містян.

Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям вищого командного складу зс рф у вчиненні воєнних злочинів.

Серед підозрюваних:

генерал-полковник, начальник штабу – заступник командувача об’єднаного угрупування військ рф;

віцеадмірал, заступник командувача об’єднаного угрупування військ рф з вогневого ураження – начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження;

контр-адмірал, начальник центру управління розвідкою і координації вогневого ураження противника об’єднаного угрупування військ рф;

полковник, начальник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угрупування військ рф.

За версією слідства, саме ці військові спланували, скоординували та ухвалили рішення про завдання удару по цивільному населенню.

Досудове розслідування триває.

Довідка: Балістична ракета "Іскандер-М" із осколково-фугасною бойовою частиною є високоточним озброєнням. Після вибуху вона розлітається на сотні та тисячі уламків, що уражають людей і об’єкти на значній площі. Через надзвичайно короткий час польоту населення не мало можливості вчасно сховатися.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень.

