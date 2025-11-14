Фото: Телеграмм/ХДнепр

Об этом сообщает местный Телеграмм-канал ХДнепр, передает RegioNews.

Трагический случай произошел сегодня утром на проспекте Богдана Хмельницкого. Согласно данным правоохранителей, примерно в 09:20 здесь произошла смертельная авария с участием грузовика с полуприцепом. Транспортное средство двигалось по центральной улице города, когда на дорогу вышел пешеход. Мужчина возрастом около 65 лет пытался перейти проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Согласно предварительной информации, водитель не успел отреагировать на появление человека на переходе. В результате наезда пешеход получил критические травмы. Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели первоочередные следственные действия, осмотрели участок дороги и транспортное средство. Правоохранители устанавливают обстоятельства того, как именно произошел наезд, соблюдал ли водитель ПДД и какова была видимость в это время. Также планируют опросить возможных свидетелей и просмотреть записи с близлежащих камер видеонаблюдения.

Напомним, в Николаевской области произошла очередная трагедия из-за остатков боеприпасов – 14 ноября в селе Вавилово трактор взорвался на неизвестном взрывном предмете во время обычной культивации почвы.