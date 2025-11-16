13:51  16 листопада
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю

Фото: Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ
У суботу, 15 листопада, близько 18:00, на перехресті вулиць Старочумацька та Зразкова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Telegram-канал "Дніпро оперативний", передає RegioNews.

За словами очевидців, водій Skoda на великій швидкості виїхав із вулиці Зразкової та підрізав вантажівку, що рухалася головною дорогою.

Щоб уникнути зіткнення, водій фури різко загальмував, однак транспортний засіб занесло. Вантажівка перекинулася та врізалася у будівлю.

Під час ДТП було пошкоджено два легкові автомобілі, один із яких частково опинився під причепом.

Попередньо відомо, що кілька людей отримали легкі травми, серед них – водій вантажівки. Загиблих немає.

У коментарі ІА "Дніпро Оперативний" пресофіцерка управління патрульної поліції області Людмила Копиленко повідомила, що у ДТП були задіяні автомобілі Skoda, Hyundai, Mitsubishi, MAN TGA01 та Schmitz SKO24.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі сталася аварія за участю автобуса гурту "Без обмежень" та легкового автомобіля. Камера відеоспостереження зафіксувала момент зіткнення: автобус, здійснюючи поворот, зачепив задню частину легковика.

