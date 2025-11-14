В Днепре женщина вместе с сыном решила зарабатывать на поджогах автомобилей: как ее наказали

Иллюстративное фото

Женщину из Днепра, которая поджигала автомобили, осудили. Известно, что к "делу" она привлекла своего несовершеннолетнего сына

Об этом сообщает "Відомо", передает RegoNews.

В 2025 году женщина получила в Telegram предложение "быстрого заработка". Она согласилась поджигать автомобили по заказу. Впоследствии она привлекла к "работе" своего несовершеннолетнего сына.

В апреле и мае мать и сын сожгли пять гражданских автомобилей. Материальный ущерб потерпевшим оценивают более чем в 1,3 миллиона гривен. Осужденные полностью признали свою вину.

Матери назначили шесть лет лишения свободы. При этом несовершеннолетнему сыну назначили наказание в виде двух лет пробационного надзора.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.